Jimmie Allen e a mulher, Alexis Gale, deram as boas-vindas a uma menina, a pequena Zara James, que nasceu este sábado, 16 de outubro. Uma informação que foi confirmada pelo Page Six, tendo sido depois destacada na página de Twiiter do cantor.

"Zara James Allen. O novo membro da nossa família está aqui e não podíamos estar mais felizes por finalmente conhecê-la", disse o papá 'babado'.

"Alexis, és uma guerreira, amo-te e estou muito grato", acrescentou.

A bebé vem juntar-se à pequena Naomi Bettie, filha mais velha do casal que tem um ano de idade. O cantor é ainda pai de Aadyn, de sete anos, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: Maria Pitta Paixão assinala dia especial com carinhoso vídeo da filha