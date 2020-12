Jesy Nelson, cantora de 29 anos que se tornou conhecida por fazer parte da banda Little Mix, revelou hoje (dia 14) que irá abandonar o grupo. O anúncio foi feito através de um comunicado no qual a artista dá conta que a partir de agora se quer focar apenas nas coisas que a fazem realmente "feliz"

Jesy confessou também que o facto de ter feito parte do grupo acabou por ter graves consequências ao nível da sua saúde mental, uma vez que sentia "uma pressão constante".

"Estou pronta para embarcar numa nova fase da minha vida - não tenho a certeza de como será a partir de agora, mas espero que se mantenham aí todos para me apoiar", afirmou.

"Não consigo agradecer o suficiente a todos vocês do fundo do meu coração por me fazerem sentir a rapariga mais sortuda do mundo", disse ainda.

As restantes membros da banda - Jade Thirlwall, Perrie Edwards e Leigh-Anne Pinnock - também confirmaram a decisão notando que este é "um momento triste", mas que o grupo continuará, desta vez como trio.

