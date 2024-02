A cantora Jessie James, de 35 anos, deu as boas-vindas a quarto bebé em comum com o marido Eric Decker. O bebé, um menino, nasceu no dia 9 de fevereiro.

No entanto, a novidade só foi anunciada na página de Instagram da artista este domingo. "Está aqui o nosso lindo rapaz", escreveu na legenda de duas carinhosas fotografia onde se pode ver o bebé.

O nome escolhido para o menino foi Denver Calloway Decker.

O casal já tem em comum os pequenos Forrest, Eric e Vivianne.

