Jessie J sofreu uma perda gestacional em 2021, tendo enfrentado um momento particularmente difícil na sua vida.

Em 2023, a cantora voltou a sorrir quando, em conjunto com o companheiro, Chanan Safir Colman, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

"O caminho para nos sentirmos como nós mesmos depois de um bebé é lento (na minha opinião) e ainda estou a percorrê-lo, com certeza… Mas a forma com que este menino olha para mim e me ama.... Ele está a trazer o meu brilho de volta. Basta olhar para a última foto", escreveu a cantora numa publicação feita no Instagram, na qual aparece com o filho.

