No campo do amor, a vida de Jéssica Nogueira não tem sido fácil. Com algumas relações assumidas publicamente nos últimos meses, a ex-concorrente do 'Big Brother' ainda não conseguiu assentar.

No Twitter, Jéssica contou aos seguidores que foi traída, tendo descoberto "há pouco" tempo.

"O amor é como a erva, plantas, cresce e depois vem uma vaca e acaba tudo", começou por escrever a ex-concorrente do reality show da TVI.

"Quase toda a gente já foi traída. Eu também fui e só soube há pouco. Calha sempre, mais tarde ou mais cedo", acrescentou Jéssica.

Importa lembrar que, recentemente, Jéssica Nogueira namorou com Gonçalo Quinaz, Vittorio Lauro e Ricardo Oliveira.

