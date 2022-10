Jessica Athayde decidiu partilhar com os seguidores que Diogo Amaral lhe ofereceu recentemente uma prenda que a tem ajudado muito.

Ao contar que tem um namorado que lhe dá presentes, começou por recordar um dos preferidos que tinha recebido até agora - e que estava no top - tinha sido "dez pares de cuecas de algodão, saco do pão".

Desta vez, relata, num dia em que ia chegar tarde a casa, Diogo Amaral disse-lhe que "ia deixar um presente nas escadas que ia entrar no top 10".

"Ofereceu-me uma almofada. O Diogo deu-me uma almofada ortopédica, que são caras para caraças, mas mudou a minha vida. Estou há uma semana a dormir com esta almofada e foi das melhores coisas que me aconteceu. Nunca mais tive dores de pescoço", partilhou com os fãs. Veja o vídeo da galeria.

