Jessica Athayde é uma mamã muitíssimo babada. Na sua conta de Instagram, a atriz falou precisamente sobre o assunto, partilhando a sua experiências com todas as mães que a seguem.

"A vida não pode ficar muito melhor do que isto, não sei explicar o quanto que adoro ser mãe, mesmo com as birras, as noites mal dormidas, e tudo o que envolve as dores de crescimento de um bebé, são também dores de crescimento para mim enquanto mulher, estamos os dois a trabalhar as nossas frustrações juntos", começou por dizer.

"A minha pergunta para as mães do Instagram é: Existe melhor do que ter o puto a estender as mãos e a dizer mamã? Eu morro cada vez que isto acontece", completa.

Recorde-se que Oliver é fruto do anterior relacionamento de Jessica Athayde e Diogo Amaral.

