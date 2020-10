Catarina Gouveia não deixou ninguém indiferente com o emotivo testemunho que este sábado partilhou com os espetadores em declarações ao programa 'Alta Definição'.

A atriz recordou a ausência do seu pai biológico, que nunca a assumiu como filha, as dificuldades financeiras da mãe do padrasto, que na crise de 2008 perderam a casa, o emprego, os carros e precisaram de ajuda para conseguir sobreviver e ainda o aborto que sofreu e que foi um "abanão" na sua vida.

Jessica Athayde foi uma das celebridades que fez questão de publicamente dar os parabéns a Catarina pela coragem que teve em contar a sua história.

"A Catarina Gouveia é muito corajosa. Vivemos juntas numa fase mais frágil das duas que nos trouxe ensinamentos importantes. Merece o mundo. Parabéns, meu amor, que tenhas tudo o que mereces e muito mais", revelou a atriz nas suas redes sociais.

"E que continues a vibrar em cada pôr-do-sol", completou Athayde.

