Perante a onda de refugiados da guerra na Ucrânia, várias são as caras conhecidas que se têm voluntariado para ajudar, seja com a entrega de bens ou com a procura de espaços que possam acolher famílias ucranianas.

Esta quinta-feira, a atriz recorreu às Instagram Stories para apelar por ajuda para uma mulher que se encontra em Portugal com um bebé e um cão.

Jessica Athayde questionou os seguidores se têm "algum apartamento disponível" em Lisboa para acolher esta família, ressalvando que a mulher procura também uma oportunidade profissional.



© Instagram

Leia Também: Barbara Guimarães dá novidades sobre viagem solidária