Pouco tempo depois de Oliver ter nascido e de, portanto, Jessica Athayde ter sido mãe pela primeira vez, eis que começaram a ser revelados os episódios que compunham uma reportagem única feita pela Vogue, a qual tinha como objetivo registar todo o processo de gravidez.

Foi precisamente este o trabalho que a atriz recordou na sua conta de Instagram partilhando o vídeo do momento em que Oliver é tirado da sua barriga.

"Faz hoje um ano, mais de 1,5 milhões de views. Waiting for Oliver foi a melhor espera de sempre", escreveu na legenda da publicação.

Veja o vídeo de seguida e ainda imagens ternurentas do menino, fruto do relacionamento anterior de Jessica com o ator Diogo Amaral.

Importa notar que Oliver nasceu no dia 8 de junho de 2019.

