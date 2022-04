Jessica Athayde remodelou o quarto, como já tinha contado aos seguidores, e decidiu mostrar aos fãs o resultado final da nova decoração da referida divisão da casa, destacando também a reação do filho, Oliver.

O menino, que vai completar três anos em junho, ficou muito surpreendido e perguntou: "É um hotel?"

"Notícias de casa, hoje estou fora o dia todo e como tenho partilhado a Maria Do Mar tomou conta do meu quarto e a primeira reação foi esta… Só vou conseguir ver o meu quarto novo hoje à noite, mas tenho a certeza que vou amar todos os detalhes. Atenção que o Oli adora hotéis. Desejosa de ver o meu candeeiro novo. E verde é a minha cor preferida", escreveu a atriz na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

