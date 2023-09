Jessica Athayde partilhou com os seguidores da sua página de Instagram fotografias da sua estadia, juntamente com os "seus rapazes", no Ritz Four Seasons Lisboa, um hotel de luxo localizado na capital.

Conforme se pode verificar através do website do hotel, um quarto destinado a três adultos, ou a dois adultos e duas crianças custa no mínimo 1355 euros por noite, podendo chegar a valores como 16 mil euros (no caso da suite Royal).

"Momentos perfeitos com os meus rapazes", escreveu Jessica.

Veja na galeria as imagens desta estadia.

Leia Também: Visual de Jessica Athayde para evento da SIC é da Zara (e custa 40 euros)