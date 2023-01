Jéssica Athayde impressionou os seguidores do Instagram este domingo, 8 de janeiro, ao partilhar na rede social uma fotografia em que se mostra repleta de nódoas negras.

"É que nem vos conto", começou por declarar na legenda do registo, no qual estão em destaque as suas pernas.

"Amanhã estarei uma dálmata oficial. Mais logo partilho as novidades", prometeu, sem explicar o que terá dado origem aos hematomas.

Por fim, Athayde ainda pediu conselhos sobre que produtos usar para uma rápida recuperação. "Já agora, além de arnica, algum life saver [salva-vidas]?", questionou.

Ao que tudo indica, Jéssica Athayde terá feito todos estes hematomas nas gravações do programa 'Vale Tudo'. O formato apresentado por João Manzarra estreia este domingo na SIC e a atriz pode fazer parte do elenco de participantes.

Sofia Ribeiro, que está confirmada como participante de 'Vale Tudo', também usou as redes sociais para pedir "sugestões de pomadas para as nódoas negras".

"Sei o que fizeste a semana passada... E sei o que vais fazer logo à noite. Ver o 'Vale Tudo' (eu gostava!). De caminho, se puderem deixar-me sugestões de pomadas para as nódoas negras fico muito agradecida", declarou na legenda de um conjunto de fotografias captadas no dia de Ano Novo.

