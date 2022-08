Jessica Athayde continua a desfrutar da sua viagem por Bali, Indonésia, local onde tem aproveitado para viver novas experiências. Uma delas foi partilhada hoje, 19 de agosto, nas redes sociais.

"Antes de começar só quero dizer que já levei muitas banhadas, mas também já me cruzei com algumas pessoas especiais", começa por dizer.

"Nesta viagem fiz uma descoberta incrível. Estava a ir a pé do meu hotel até ao yoga barn que é uns 10 minutos a pé (depois falo-vos do hotel) e cruzei-me com o Maapun. O healer Maapun", confidencia.

"Sentei-me numa sala que parecia duvidosa mas pensei que não tinha nada a perder. O Maapun perguntou-me: 'Qual é o teu problema?'. Pensei que se começasse a falar muito ficava lá a tarde toda, então foquei-me numa única situação", continua.

"Paguei por 1 hora 200 rupiahs - deve dar uns 15 euros, mas ficou comigo mais tempo… Só sei que me sinto melhor e com muita vontade de voltar infinitas vezes", completa.

