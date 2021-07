Jessica Athayde e Carolina Loureiro encontram-se neste momento a gravar um projeto em conjunto. Ora, foi precisamente nestas circunstâncias que Athayde acabou por registar um ternurento momento entre o casal.

A artista partilhou nas stories da sua conta de Instagram um vídeo no qual Loureiro está a falar com o namorado, Vítor Kley, através de videochamada, uma vez que este vive no Brasil.

"Vocês sabem que há muito amor, que há muito love quando encontram a Loureiro mais o 'Chaves' acordados os dois ao mesmo tempo. Ela para trabalhar e ele para jogar", diz Jessica.

Veja o momento na galeria.

Leia Também: Carolina Loureiro elogiada pelo namorado, Vítor Kley: "Evoluiu muito!"