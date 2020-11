Teve início às 10h30, no Campo Pequeno, em Lisboa, a Manifestação pela Cultura. Caras conhecidas e trabalhadores da classe artística reúnem-se esta manhã, segundo a Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e Eventos, para alertar para "agravamento das medidas nas últimas semanas [anunciadas pelo Governo] e a sua continuidade, ou até um eventual novo confinamento social".

Jessica Athayde e Filipe Vargas foram duas das figuras públicas a marcar presença no evento e a atriz não deixou de registar o momento para as redes sociais.

"O espetáculo tem de continuar", realçou na legenda da imagem em que aparecem à porta do recinto.

A manifestação acontece no interior do Campo Pequeno, onde as pessoas são convidadas a sentarem-se, simulando um espetáculo e cumprindo as regras da DGS. O recinto tem capacidade limitada a 2 mil pessoas.

