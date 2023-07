Jessica Athayde fez questão de partilhar este sábado, dia 15 de julho, uma crítica que lhe enviada por uma seguidora das redes sociais.

A cibernauta apontava à atriz a necessidade que esta, na sua opinião, tinha de pôr um aparelho nos dentes. "Olá, sendo tu uma figura pública não achas que devias pôr aparelho nos dentes? Tens dois a sair da boca, isso fica mal ainda para mais numa pessoa que tem dinheiro é figura pública", pode ler-se.

Jessica, incomodada com o que leu, deu a seguinte resposta: "Sempre gostei da minha cremalheira e felizmente o meu dentista também. Esta obsessão da perfeição é tão cansativa, e esta vontade que toda a gente tem de se sentir no direito de opinar do aspecto físico de seja quem for transcende -me. Desde que sejamos saudáveis para mim tudo é válido. E há sempre bom remédio, não gostas não sigas, não olhes e vive a tua vida, pelo menos tenta ocupá-la com coisas mais interessantes do que enviar mensagens de 'hate' [ódio]".

Diogo Amaral, namorado de Jessica Athayde, saiu em defesa da artista, não descartando o tom humorístico. "É a cremalheira mais linda Célia, és toda linda", escreveu.

