Jéssica Antunes e Rui Figueiredo prepararam-se para ser pais novamente.

Os ex-concorrentes do 'Big Brother' usaram as redes sociais para fazerem uma partilha especial, ao divulgarem uma nova fotografia em família, na qual Rui aparece a dar um beijinho na barriga da companheira, enquanto o filho mais velho de ambos, Isaac, está às cavalitas do pai, com o nariz encostado ao da mãe.

"Quase quatro", escreveu Jéssica na legenda da fotografia.

