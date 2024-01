Jéssica Antunes é uma mãe 'babada' e não deixou passar em branco o segundo aniversário do primeiro filho.

O pequeno Isaac está de parabéns este sábado, dia 6 de janeiro, e foi o destaque de uma publicação que a mamã fez no Instagram, onde começou por recordar o parto.

"14:44 marcava o relógio quando, após me terem pedido para fazer força pela última vez, a enfermeira pegou no meu telemóvel e fotografou o momento em que nos vimos pela primeira vez. 'Parabéns, mamã', ouvi", lembrou.

"Mal sabia eu que aquele era o ponto de viragem da minha vida. Se era feliz? Era, mas contigo tenho a certeza que não há nada no mundo que me derrube e que me faça duvidar daquilo de que sou capaz. Parabéns, filho lindo. Dois aninhos. Uma vida pela frente. O mundo é todo teu", acrescentou junto de um vídeo com imagens do menino.

De recordar que a ex-concorrente do 'Big Brother' e o companheiro, Rui Figueiredo, preparam-se para dar as boas-vindas a uma menina. O casal conheceu-se no reality show da TVI e está junto desde então.

