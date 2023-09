"Qual foi o teu melhor dia no 'Big Brother'?": Esta foi a pergunta que motivou a partilha de memórias únicas que a ex-concorrente do reality show da TVI guarda da sua estadia na casa mais vigiada do país.

"Até ao dia de entrada somos todos 'suplentes'. Aquele dia é o descarregar completo de adrenalina. É mesmo mágico! Lembro-me de cada pormenor desse dia desde o acordar", começa por contar nas stories da sua página de Instagram.

"Estávamos no hotel desde o dia 9. Nesse dia voltei a ir à rua, voltei a andar de carro, voltei a ver pessoas", lembra.

"Entretanto, quando cheguei à casa e passei por todo o processo de esperar no carro uma eternidade, esperar na rua outra eternidade e ficar por detrás da porta de entrada para finalmente entrar na casa... e ver tudo aquilo que já tinha visto através da televisão é ÚNICO. Lembro-me de nessa noite ter sido chamada ao confessionário pelo Big Brother e pensei 'caraças, estou mesmo aqui' - só aí é que me caiu a ficha", completa.



© Instagram - Jéssica Antunes

Recorde-se que a próxima edição do 'Big Brother' estreia este domingo, 10 de setembro.

