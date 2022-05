Jéssica Antunes está a desfrutar de umas miniférias em família. A antiga concorrente do 'Big Brother' viajou até à Arrábida com o companheiro, Rui Pedro Figueiredo, e o filho de ambos, Isaac, tal como revelam as suas últimas partilhas na rede social Instagram.

Jéssica encantou os seguidores ao partilhar um conjunto de imagens onde surge na piscina com o bebé.

"O Isaac a sensualizar para vocês e eu toda babada por ser mãe deste lindo", pode ler-se na legenda do encantador registo, que mereceu rasgados elogios dos seguidores.

