Jéssica Antunes celebra esta quinta-feira, 14 de abril, o 28.º aniversário e passou a data da melhor forma: rodeada da família.

Nas redes sociais, a ex-concorrente do 'Big Brother' destacou uma foto em que aparece com o filho, Isac, o namorado, Rui Pedro Figueiredo, a irmã, Margarida, e os pais, a desfrutar de um almoço no Solar dos Presuntos, em Lisboa.

"Cheguei aos 28 e nunca imaginei que este aniversário fosse tão mágico, tão especial e tão único. Nunca me senti tão feliz, tão completa e tão realizada e sei que tudo isso se deve a todas as pessoas que fazem questão de fazer parte da minha vida mas, essencialmente, a estas 5 pessoas que diariamente são aquilo a que eu posso chamar de TUDO. São eles que estão sempre comigo, que aceitam todos os meus defeitos e que valorizam todas as minhas qualidades. Eu juro que eles são o melhor porto seguro do mundo e que tudo fica mais fácil com eles por perto. O dia de hoje serve também para lhes agradecer porque eu sou um pouquinho de cada um deles. Sou muito feliz. E grata", escreveu na legenda.

