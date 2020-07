Jesse Tyler Ferguson, de 'Uma Família Muito Moderna', e o marido, Justin Mikita, deram as boas vindas ao primeiro filho, noticia a revista People.

Um representante do ator confirmou que o bebé, que se chama Beckett Mercer Ferguson-Mikita, nasceu na terça-feira, dia 7.

A notícia que de esperavam um filho foi dada em janeiro, quando Jesse foi convidado no programa 'The Late Late Show', do apresentador James Corden.

Jesse Tyler Ferguson e Justin Mikita estão juntos há uma década e trocaram alianças em 2013, numa cerimónia em Nova Iorque, EUA.

