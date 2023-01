Jeremy Renner permanece internado nos cuidados intensivos depois nos primeiros dias de 2023 ter sido atropelado por um limpa-neves, que quase o esmagou, o que fez com que tivesse vivido este ano um dia de aniversário atípico.

Foi na cama de hospital que comemorou os seus 52 anos de vida, assinalados este sábado, 7 de janeiro, mas com direito a uma surpresa especial.

A organização juvenil The Base Chicago, com quem tem ligações, gravou um vídeo no qual surgem diversas crianças a dançar ao som de 'In Da Club', de 50 Cent, enquanto seguram cartazes com o nome da estrela da Marvel.

A partilha mereceu um comentário de Jeremy Renner: "Amo todos vocês, muito! Obrigado", declarou, partilhando em seguida o vídeo na sua conta oficial de Twitter.

