Jennifer Lopez encontra-se no México, para onde viajou de maneira a promover o seu novo filme da Netflix - 'Atlas'.

Durante a conferência de imprensa, a artista foi questionada relativamente aos rumores de divórcio que correm na imprensa.

"O seu divórcio com Ben Affleck é real? Os rumores são reais?", perguntou a jornalista. "Qual a verdade? Para a imprensa mexicana, qual é a verdade nesta situação?", completou.

Sem disfarçar o desconforto, J-LO respondeu: "Okay, não vamos por aí". Depois, olhando diretamente para a repórter, atirou: "Consegues melhor que isso".

Simu Lio, ator que estava a fazer a conferência com Lopez, acrescentou: "Não venham para aqui com essa energia, por favor. A Jen é produtora deste filme e a razão pela qual estou aqui e porque o Sterling [K. Brown] participou neste filme lindo é porque a Jen se importa. A Jen importa-se com coisas como a representação e a diversidade".

Veja o momento:

