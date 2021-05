Jennifer Lopez e Ben Affleck estão em Miami e foram 'apanhados' novamente juntos. As novas fotografias foram captadas este domingo, e numa das imagens a cantora aparece com um rasgado sorriso no rosco enquanto seguia à frente de Affleck.

Esta última saída a dois acontece logo após terem voltado a estar em contacto durante a recente viagem de Jennifer a Los Angeles, como contou uma fonte anteriormente à People.

De acordo com a referida fonte, enquanto estava em Los Angeles, a cantora "passou algum tempo com Ben". "Mantiveram contacto todos os dias desde a sua viagem a Montana", acrescentou.

"A Jennifer está a ir bem. Ela parece muito feliz e animada com o seu futuro", destacou ainda.

Recorde-se que Affleck e Lopez foram fotografados juntos no final de abril, após a separação da cantora de Alex Rodriguez. Dias depois, foram vistos durante uma viagem no estado de Montana.

Esta aproximação chega anos depois de terem vivido um romance. Jennifer e Ben envolveram-se em 2002, relação que chegou ao fim oficialmente em janeiro de 2004.

