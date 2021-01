Jennifer Lopez deslocou-se para Washington para fazer parte da tomada de posse de Joe Biden - um dia muito importante para os EUA, mas que está também a ser vivido pelo medo de um possível ataque dos opositores.

A referida zona do país está a ser 'controlada' pelos vários soldados, e a cantora não deixa de lado o trabalho da Guarda Nacional.

Ao chegar a Washington, Lopez tirou uma selfie com as autoridades, antes do espetáculo. Momento que foi partilhado, esta terça-feira, no Instagram e no Twitter.

"Que honra passar alguns momentos com estes valentes homens e mulheres. Obrigada pelo vosso trabalho e sacrifício", disse, homenageando os profissionais. "Amanhã canto para vocês e para todos os americanos", concluiu.

Leia Também: Lady Gaga já atuou na tomada de posse de Joe Biden. Eis o vídeo