As curvas de Jennifer Lopez voltaram a estar em destaque. Desta vez foi a própria artista que surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia onde surge em biquíni. Uma imagem que fez com que a sua boa forma física não passasse despercebida.

De referir que em 13 horas, até ao momento, a publicação já conta com quase sete milhões de 'likes' e milhares de elogios à sua silhueta.

Aos 50 anos, Jennifer é mãe de duas crianças, os gémeos Maximilian David e Emme Maribel, de 11 anos, fruto do casamento terminado com Marc Anthony, de quem se separou em 2014.

