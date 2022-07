Apesar de já serem oficialmente marido e mulher, Ben Affleck e Jennifer Lopez ainda não fizeram nenhuma festa de casamento com a família e amigos. No entanto, não vão passar à frente sem concretizar a (grande) celebração.

Várias fontes contam ao Page Six que os artistas - que deram o nó em Las Vegas no dia 16 de julho - contrataram um organizador de eventos de luxo, Colin Cowie, para ajudar a realizar uma festa de casamento de sonho.

Uma fonte contou que a festa acontecerá na propriedade de Ben Affleck, em Riceboro, Geórgia. A data ainda não é conhecida, mas poderá ser nas próximas semanas.

Mas o trabalho de Colin Cowie não é para qualquer carteira. De acordo com o site de Cowie, que tem escritórios em Nova Iorque e Los Angeles, cita o Page Six, este organiza eventos nacionais e internacionais "com orçamentos que variam entre os 25 mil dólares (cerca de 24 mil euros) e os 25 milhões de dólares (por volta dos 24 milhões de euros).

