Jennifer Lopez e Alex Rodriguez vivem uma fase particularmente difícil do namoro, tendo mesmo vindo a público confirmar que estão a "trabalhar algumas coisas". Contudo, parece que o mau momento está a ser ultrapassado.

Juntos na República Dominicana, o casal foi fotografado pelos paparazzi num momento romântico.

As imagens dão agora uma nova esperança aos fãs, que ficaram de 'coração partido' com os rumores do fim do noivado.

Recorde-se, devido à pandemia, Jennifer Lopez e Alex Rodríguez tiveram de adiar por duas vezes os planos do casamento. Esta crise no namoro revelou-se mais um obstáculo para o casal.

Leia Também: Fonte comenta relação de Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. "Estão juntos"