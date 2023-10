Jennifer Lopez foi fotografada de mãos dadas com a filha, Emme, de 15 anos, depois de terem ido juntas às compras em Los Angeles, no passado fim de semana.

Na altura, ambas estavam com looks descontraídos. Enquanto que a cantora usava umas leggings prateadas e uma camisola larga branca, a filha estava com uma t-shirt cinzenta, uns calções pretos e um boné da mesma cor.

De recordar que a jovem e o irmão gémeo, Maximilian, são fruto do casamento terminado da cantora com Marc Anthony.

Veja algumas imagens da artista com a filha na galeria.

