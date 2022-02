Jennifer Aydin contou no último episódio de 'The Real Housewives of New Jersey' que descobriu que tinha sido traída um dia antes de dar à luz o filho Christian, agora com 10 anos.

A estrela do reality show contou que o marido, o cirurgião Bill Aydin, "andava ausente, a trabalhar muito", o que gerou algumas desconfianças.

Jennifer Aydin acabou por descobrir que o marido tinha ido a um clube privado e pediu um serviço de garrafa. "Foi o primeiro sinal vermelho e depois vi uma mensagem no seu telemóvel. Confrontei-o e ele admitiu", relatou.

Devastada, a socialite questionou o companheiro se queria o divórcio e se amava a amante, ao que este respondeu que não.

No dia seguinte nasceu o pequeno Christian e os momentos familiares acabaram por salvar a relação do momento conturbado causado pela traição.

Jennifer e Bill continuam juntos. Os dois são ainda pais de Justin, de 17 anos, Gabriella, de 14, Jacob, de 12, e Olivia, de nove.

