Há já alguns meses que os fãs da mítica série 'Friends' aguardavam com grande expectativa o reencontro oficial das personagens, que estava marcado para maio, na HBO. No entanto, devido à pandemia, este acabou por ser adiado, decisão pela qual Jennifer Aniston, que deu vida a Rachel Green, se mostrou triste.

"Infelizmente, é muito triste termos de mudar outra vez", disse ao Deadline. "Foi do género, 'como é que fazemos isto com público?' Não é um momento seguro. Ponto final", reconheceu no entanto.

Por outro lado, o atraso acabou por trazer várias vantagens uma vez que permite que se façam ajustes e melhorias de forma a que o regresso seja ainda mais surpreendente!

A nova data de estreia ainda não foi definida.

