Quando a maioria das pessoas vê Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ou David Schwimmer, não consegue deixar de ver Monica, Chandler, Phoebe, Joey e Ross.

Os papéis icónicos dos atores catapultaram-nos para a fama, mas vieram com uma maldição: eles estavam tão profundamente ligados às suas personagens que era difícil para as suas carreiras seguirem em frente — afinal, o final de Friends foi em 2004 e há quem ainda esteja a ver a série compulsivamente!

Jennifer Aniston, no entanto, parece ter quebrado essa maldição, com uma carreira no cinema que culmina agora na sua primeira nomeação aos Emmys pelo seu papel principal em The Morning Show.

Mas tem sido um longo caminho, com muitos altos mas ainda mais baixos, para a rainha dos tabloides. Clique para ver como conseguiu romper com um papel tão icónico e nos continua a surpreender.

Leia Também: Celebridades que têm dupla nacionalidade