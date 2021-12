Jennifer Aniston faz questão de primar pela sua privacidade, o que nem sempre é fácil dado o estatuto de celebridade que ganhou após a série 'Friends'.

Falando precisamente da trama, e do reencontro do elenco que aconteceu há pouco tempo, a artista notou: "Voltar atrás no tempo é difícil".

"Éramos muito ingénuos e pensávamos: 'o quão divertido isto irá ser? Estão a pôr os cenários tal como eles eram'. Depois chega-se lá e pensa-se, 'ah, bem, não tinha pensado sobre o que iria acontecer na última vez que estive aqui'", sublinha.

"E surpreendeu-me porque fiquei do género 'olá passado, lembras-te de mim? Lembras-te de como foi difícil? Pensavas que tinha tudo na mão e que a vida iria ser incrível e depois passei pelos momentos mais difíceis da minha vida'", descreve notando que aqueles foram momentos que viveu com grande emoção.

Apesar de não ter especificado os momentos difíceis por que passou na altura, Aniston refletiu: "Foram coisas mais pessoais pelas quais tinha grandes expectativas. Isso foi o difícil. Tínhamos todos uma ideia de como o futuro iria ser e naquilo que nos iríamos focar e depois mudou tudo de repente. Mas mais uma vez, foi tudo uma bênção se olharmos para a vida com os seus altos e baixos. Se tudo isso não tivesse acontecido, não estaria aqui nem seria a mulher que sou hoje".

Note-se que os tempos difíceis a que Jennifer se poderia estar a referir podem estar relacionados com o divórcio de Brad Pitt, com quem esteve casada entre 2000 e 2005.

