Jennifer Aniston e Courteney Cox deixaram os fãs em êxtase ao aparecerem juntas a usar camisolas da série que as uniu: 'Friends'.

As atrizes que davam vida Rachel e Monica registaram-se a usar peças oficiais com a frase "Friends forever". As peças fazem parte de uma vasta coleção alusiva à série e estão à venda por cerca de 45 euros.

A imagem gerou uma enorme onda de reações na caixa de comentários, com muitos fãs a elogiar a "dupla icónica" e a revelarem a sua admiração pela amizade de longa data.

Recorde-se que Jennifer Aniston e Courteney Cox eram duas das seis protagonistas da série, juntamente com Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc. 'Friends' estreou em 1994 e esteve no ar durante 10 temporadas.

