Foi no dia 3 de dezembro que Jenna Dewan celebrou o seu 40.º aniversário, data que foi comemorada em casa, com os filhos.

Durante a presença no 'The Talk', esta segunda-feira, a atriz falou sobre como festejou a data.

"Para mim foi um grande e marcante aniversário", disse. "Fiz 40 anos. Se fosse noutra ocasião, teria tido uma grande festa. Mas por causa da Covid e 2020, ficámos apenas em casa", explicou, afirmando que, ainda assim, "teve um ótimo dia".

"Os meus filhos estiveram comigo. A Evie fez um bolo para mim e um livro de cupões. É tão engraçada, é um livro de cupões não reembolsáveis. Só posso usar esses cupões uma vez", contou.

Questionada pela apresentadora Sheryl Underwood sobre como se sente agora com 40 anos, Dewan disse: "Sinto-me orgulhosa de mim mesma, de realizar e superar o que passei até este momento da minha vida. E estou animada com o próximo capítulo".

"E é uma boa sensação. Foi muito bom estar em casa e aproveitar o momento", concluiu.

Recorde-se que a atriz é mãe de Everly Tatum, de sete anos, do casamento terminado com Channing Tatum, e de Callum, de nove meses, fruto da atual relação com Steve Kazee.