Depois de ter anunciado, esta terça-feira, que já foi mãe pela segunda vez, Jenna Dewan surpreendeu os fãs ao partilhar na sua página do Instagram uma fotografia sua a amamentar o pequeno Callum Michael.

"Muito feliz", foram apenas estas as palavras que a atriz usou para descrever o momento único, partilhado nas stories da rede social. Uma imagem ternurenta que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs.

De referir que o menino - que nasceu no passado dia 6 de março - é fruto da relação de Jenna com Steve Kazee. A atriz é ainda mãe da pequena Everly, de seis anos, do casamento anterior com Channing Tatum.

