Jay Jay Phillips, músico que concorreu duas vezes ao programa 'America's Got Talent', morre aos 30 anos.

A sua banda, Mettal Maffia, foi quem comunicou a notícia da morte do artista, no Instagram, esta terça-feira.

"É com grande tristeza que informamos sobre a perda do nosso colega de banda/irmão/amigo Jay Jay Phillips. Ainda não parece real e faríamos qualquer coisa para mudar isto. Por favor, respeitem a família, assim como os nossos desejos enquanto tiramos o nosso tempo para nos despedirmos e processamos esta perda", disseram em comunicado.

"Vamos sentir a tua falta, irmão, a cada segundo e a cada minuto, de cada dia", pode ler-se ainda na mesma nota.

De acordo com a revista People, Seph Lawless, um amigo próximo de Phillips, contou ao The Wrap que o músico estava a lutar contra o vírus Covid-19 e "morreu durante o sono".

O TMZ, que foi o primeiro a dar a notícia, explicou que a família estava constantemente em contacto com o artista e que este piorou na véspera do feriado de Ação de Graças. A família incentivou o músico a ir ao hospital, mas este terá dito que só precisava de descansar. No dia de Ação de Graças foi encontrado já sem vida. O site relata ainda que Phillips "não estava vacinado" contra a Covid-19.

De lembrar que Jay Jay Phillips participou na 4.ª temporada do 'America's Got Talent', em 2009, e voltou a concorrer ao programa na 12.ª temporada, em 2017.

Leia Também: Morreu Pedro Oliveira, apresentador do 'Exame Informática', aos 49 anos