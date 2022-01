Jason Momoa mostrou publicamente o apoio a Zoë Kravitz após ter-se separados da sua mãe, Lisa Bonet.

No início deste mês, Jason Momoa, de 42 anos, e Lisa Bonet, de 54, revelaram que decidiram terminar o casamento depois de terem dado o nó em 2017. Ambos são pais de Lola, de 14 anos, e Nakoa-Wolf, de 13. Lisa Bonet é também mãe de Zoë Kravitz, de 33 anos, fruto do casamento anterior com Lenny Kravitz.

Esta quarta-feira, no Instagram, Jason Momoa mostrou que os laços com a família da agora 'ex' permanecem e celebrou publicamente a nova conquista de Zoë. Ao destacar o filme 'The Batman', que estreia este ano e onde Zoë dá vida a Selina Kyle, escreveu: "Tão orgulhoso. Mal posso esperar. 4 de março. Amo-te, Zozo".

Após a partilha, Zoë Kravitz não tardou a reagir: "Amo-te.

