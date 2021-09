Jasmine Tookes, modelo da Victoria's Secret, é agora uma mulher casada. A manequim deu o nó com Juan David Borrero, executivo do Snapchat e filho do vice presidente equatoriano Alfredo Borrero.

De acordo com o Page Six, a cerimónia decorreu no passado fim de semana em Quito, no Equador, na história Igreja e Convento de São Francisco do século 16.

Entre os convidados estavam nomes muito conhecidos como Josephine Skriver, Shanina Shaik, Lais Ribeiro, Kelsey Merritt e o 'anjo' português Sara Sampaio.

Sabe-se ainda que Jasmine Tookes usou um vestido de renda e mangas compridas de Zuhair Murad, relata o Arab News.

De referir que o casal ficou noivo em setembro do ano passado, notícia que na altura foi destacada no Instagram.

