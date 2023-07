Embora a imprensa internacional parecesse não ter dúvidas de que Jared Leto estava a viver uma nova paixão com a modelo Thet Thinn, eis que há agora uma outra mulher que surge associada ao cantor.

De acordo com a revista brasileira Quem, o vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, de 51 anos, tem um envolvimento amoroso com Carol Mendes, uma modelo de 26 anos.

A jovem brasileira, entretanto, já prestou declarações à revista supra mencionada e confirmou estas informações. "Conhecemo-nos há algum tempo através de amigos em comum. Acima de tudo, sempre fomos amigos. E não é a primeira vez que estamos juntos", fez notar, citada pela Quem.

"Nós os dois estávamos a viver um ritmo de trabalho muito intenso nos últimos meses e está a ser essencial esse break [pausa]", acrescentou Carol Mendes. Veja na galeria algumas fotografias da modelo.

