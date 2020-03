Depois de ter estado 12 dias "totalmente isolado" no deserto, Jared Leto ficou surpreendido com as notícias da pandemia de Covid-19 assim que voltou a estar contactável.

O ator recorreu à sua página no Twitter para confessar aos fãs o quanto estava surpreendido com o que está a acontecer no mundo e deixar algumas palavras de força neste momento difícil.

"Uau. Há 12 dias iniciei uma meditação silenciosa no deserto. Estávamos totalmente isolados. Se, telefone, sem comunicação. Não fazíamos ideia do que estava a acontecer", começou por escrever o ator.

"Ontem entramos num mundo muito diferente. Um mundo que mudou para sempre. Estou no mínimo impressionado", continuou, referindo que tem recebido muitas mensagens de amigos e familiares e que está a "acompanhar o que está a acontecer".

"Espero que vocês estejam bem. Envio energia positiva para todos. Fiquem dentro de casa. Fiquem seguros", rematou.

