Georgina Rodríguez está em Espanha com os filhos, tal como revela a sua mais recente partilha na rede social Instagram.

A namorada de Cristiano Ronaldo viajou para Madrid com Cristianinho, Alana Martina, os gémeos Eva e Mateo e, ao que tudo indica, a recém-nascida Bella Esmeralda. O passeio de família, ao qual se juntou um grupo de amigos, culminou num jantar de grupo e numa animada ida ao teatro para assistirem na primeira fila ao musical 'Rei Leão'.

"Maravilhoso jantar no melhor hotel de Madird, Pestana CR7 Gran Via Madrid, com a melhor vista, a melhor companhia. E terminámos uma tarde tão especial no teatro a ver 'Rei Leão'", conta a modelo ao mostrar as imagens que marcaram a tarde.

