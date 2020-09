Não há idade para encontrar o amor, mas Jane Fonda considera que atingiu o seu limite e trancou as portas do coração. Numa entrevista recente ao The Guardian, falou abertamente sobre a vida amorosa e, aos 82 anos, garantiu que, depois de três casamentos, não pretende voltar a apaixonar-se.

"[Essa parte da minha vida] acabou. Posso dizer - está encerrado, fechei a minha loja. Estou extremamente feliz sozinha", afirmou.

Sendo uma das maiores estrelas de Hollywood da sua geração, os seus relacionamentos sempre foram acompanhados com grande curiosidade dos fãs.

Jane Fonda foi casada com Roger Vadim (1965 a 1973), com Tom Hayden (1973 a 1990) e com Ted Turner (1991 a 2001). Em 2009 viveu um romance com o produtor musical Richard Perry, que terminou em 2017.

