Em ocasiões anteriores, Jane Fonda referiu que não queria entrar em mais relacionamentos. No entanto, parece que há uma exceção a esta 'regra' que a atriz de 83 anos colocou na sua vida.

Segundo a Harper's Bazaar, a artista estaria disposta a voltar a namorar, mas só se fosse com um homem mais novo.

"Não quero estar num relacionamento, uma relação sexual outra vez. Não tenho esse desejo", afirmou a própria numa entrevista à publicação.

"Se fantasio? Sim... Que conheço um professor ou investigador, alguém desse género que seja mesmo capaz de amar, de acarinhar uma mulher, só assim poderia testar-me a mim mesma e ver se poderia aparecer. Acho que aí poderia, mas esse é o problema, como os homens, eu quero alguém mais novo. Isso não é horrível? É algo sobre a pele. Queria um homem mais novo, sou muito vaidosa", notou.

Na mesma entrevista, Jane ainda falou sobre os três casamentos que teve anteriormente, nomeadamente com o realizador francês Roger Vadim, com o ativista político Tom Hayden e ainda com o fundador bilionário da CNN, Ted Turner. "Não são eles, sou eu. Se um homem vier e dizer, 'vá lá, Fonda mostra-te'. Fugiria dali assustada. Fui atraída por homens que nunca me fariam isso porque eles também, necessariamente, não conseguiriam mostrar-se. Não sabia disso na altura, mas agora já sei".

