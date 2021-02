Jane Fonda está solteira e feliz. Durante uma conversa virtual a propósito dos Globos de Ouro, a atriz foi questionada acerca dos objetivos que não conseguiu atingir ao longo da sua vida.

"Vou-te dizer uma coisa que não alcancei, que foi um casamento de sucesso", disse a celebridade de 83 anos.

"Mas a segunda parte da pergunta é, 'Queres? Eu não quero'", esclareceu.

"Posso ver televisão quando quiser. Então, não me quero casar novamente. Mas é algo que gostava que tivesse corrido melhor", completou.

Recorde-se que Jane Fonda foi casada três vezes. A primeira com o realizador francês Roger Vadim, de 1965 a 1973, depois com o político Tom Hayden, de 1973 a 1990 e finalmente com o fundador da CNN, Ted Turner, de 1991 a 2001.

Em 2017, Fonda e o empresário musical Richard Perry terminaram o seu relacionamento depois de oito anos juntos.

Leia Também: Sara Prata após entrevista com Goucha: "Voltei a casa de pernas a tremer"

Richard Perry terminaram o seu relacionamento de dois anos.