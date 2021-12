James Franco admitiu que era viciado em sexo e "completamente cego em relação aos sentimentos de outras pessoas" na primeira entrevista que deu em quatro anos.

Em declarações ao programa 'The Jess Cagle Show' da SiriusXM, Franco, de 43 anos, admitiu que percebeu que estava fora do controlo quando "não conseguia ser fiel a ninguém".

"Traí toda a gente antes da Isabel", confessou, referindo-se à atual companheira, Isabel Pakzad, com quem está há dois anos.

"Quando era adolescente era viciado em álcool e metia-me em muitos problemas. Fiquei sóbrio aos 17 anos. Três anos depois estava num programa de televisão. Soube muito bem esta nova fonte para me preencher. Quando era mais novo era tímido e não sabia como falar com as pessoas e o álcool era a melhor solução. O meu caminho da diversão para o problema foi muito curto", lembra.

Franco nota que acabou por substituir o vício do álcool pela necessidade de se sentir valorizado. "A atenção das mulheres também se tornou uma importante validação para mim. O problema era que, tal como qualquer droga, nunca era suficiente. 'Se eu conseguir isto vou ser feliz'. Depois conseguia e pensava 'se conseguir aquilo vou ser feliz'. Não tinha um fim. Infelizmente foi assim com as pessoas. 'Se eu tiver aquela pessoa vou ver feliz'. Nunca aconteceu", relembra.

A sua vida acabou por mudar quando a cunhada lhe ofereceu um livro sobre o vício em sexo, com o qual se identificou. Desde então começou a trabalhar nos seus comportamentos, "aprendendo a lidar com os vícios" que hoje se manifestam de maneira diferente.

Recorde-se que a estrela foi acusada de assédio sexual por cinco mulheres em 2018 e este ano pagou mais de dois milhões de dólares de multa depois de ser acusado de "sexualizar as alunas" numa escola de representação onde era professor (queixa remonta a 2019).

