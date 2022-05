Jake Gyllenhaal e Jeanne Cadieu não deixaram ninguém ficar indiferente ao amor que os une. O casal posou na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes e a paixão, o carinho e a cumplicidade foram os 'elementos chave' deste momento.

Para a ocasião, esta terça-feira, Jake Gyllenhaal, de 41 anos, escolheu um elegante e clássico fato preto com sapatos a combinar. Por sua vez, a namorada usou um vestido sem alças, rosa, com um corpete enrugado em forma de lábios e umas sandálias de salto alto prateadas com grandes laços nos tornozelos.

Veja na galeria algumas imagens do casal na 'red carpet'.

