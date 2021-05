Os Estados Unidos continuam com um cenário otimista na vacinação contra a Covid-19 e ator Jack Black quis reforçar a confiança na administração das vacinas com um hilariante vídeo publicado na sua página de Instagram.

Nas imagens, o ator, de 51 anos, ganha superpoderes ao receber uma dose da vacina, transformando-se no Capitão América. Ao som da música 'Lose Yourself', de Eminem, e de 'U Can't Touch This', de Crazy Frog, Jack Black aparece em vários cenários a dar provas da sua valentia.

Veja abaixo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jack Black (@jackblack)

Leia Também: AO MINUTO: Crise na Índia pode afetar América Latina e Caraíbas